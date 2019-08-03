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Самурайская разборка: мужчина в Штутгарте зарубил соседа мечом и попал на видео

Тамара Астапенкова
01:52 03.08.2019
По предварительной информации, нападавший и жертва жили в одной квартире.
© Видео: Harry Hirsch, youtube © Фото: Harry Hirsch, youtube

В немецком городе Штутгарте днем, когда на улицах было много прохожих, произошла кровавая драма, которую сняли на видео. Видно, как на дороге, среди припаркованных машин, неизвестный мужчина размахивает самурайским мечом.

За кадром слышно, как женщина, снимающая видео с балкона дома, кричит от ужаса и просит вызвать полицию. Ей отвечает мужской голос, который сообщает, что уже сделал звонок.

Предположительно, нападению подвергся 36-летний мужчина. От полученных ран он скончался на месте, несмотря на то, что окружающие пытались оказать ему помощь.

Подозреваемый, по предварительной информации, 28-летний мужчина, который жил раньше в одной квартире с погибшим. По информации Mirror, во время нападения мужчина спрашивал жертву о поступке, который тот зачем-то совершил. А после содеянного, скрылся с места преступления на велосипеде.

Прибывшие на место полицейские нашли в кустах «объект, похожий на меч». На данный момент полицией Штутгарта задержан подозреваемый. Выясняются все детали и причины произошедшего, опрашиваются свидетели.

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