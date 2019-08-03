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Бригаду ВСУ выгнали из Донбасса за воровство

Вера Чернышева
01:56 03.08.2019
В формировании обнаружили многочисленные случаи хищения вооружения, боеприпасов и другого имущества.
Бригаду ВСУ выгнали из Донбасса за воровство
© Фото: flickr

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) вывело из Донбасса военно-воздушную бригаду из-за подозрений в хищениях. Об этом на брифинге 2 августа заявил начальник управления пресс-службы управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

Он рассказал, что в формировании обнаружили многочисленные случаи воровства вооружения и боеприпасов, а также пропажу военного имущества, полученного в рамках иностранной помощи.

«Командующим дестантно-штурмовыми войсками (ДШВ) (генералом-лейтенантом Михаилом) Забродским было принято решение о срочном выводе соединения», – цитирует Осадчего Луганский информационный центр.

По прибытию в пункт постоянной дислокации, уточнил он, командный состав 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ждет разбирательство. Виновные могут быть уволены или переведены в другие подразделения.

Осадчий добавил, что под подозрением также находится 14-я отдельная механизированная бригада сил Украины в Донбассе. По его словам, «жертвой собственной жадности» стал командир полковник Войченко, предположительно замешан в хищениях и его заместитель подполковник Щербина. В отношении них ведется расследование по факту пропажи 12 приборов ночного видения, поставленных ВСУ США.

Ранее бойцов ВСУ уличили в пьянстве. Один из военнослужащих в состоянии алкогольного опьянения подорвался на мине, когда отправился в сторону позиций ДНР, чтобы договориться о мире.

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