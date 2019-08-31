Опыт Сибири: российский Ил-76 вылетит на помощь в тушении лесных пожаров в Боливии

Российский самолет Ил-76 присоединится к тушению лесных пожаров в Боливии. Об этом объявил президент страны Эво Моралес.

По словам Моралеса, прибытие самолета, который может перевозить 50 тысяч литров воды, ожидается через несколько дней.

«Боливия заплатит только за эксплуатационные расходы», - цитирует главу государства РИА Новости.

Пожары в латиноамериканской стране уничтожили уже около миллиона гектаров леса и сельхозугодий. Ежедневно с ними борются несколько самолетов и вертолетов, сотни единиц техники, тысячи военных, пожарных и волонтеров. Российский Ил-76 ранее принимал участие в масштабном тушении лесных пожаров в Сибири.