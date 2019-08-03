Суд в Киеве арестовал купленный братом Кличко дом

Печерский районный суд Киева наложил арест на нежилой дом, аукцион на приобретение которого выиграла компания Владимира Кличко-младшего, брата киевского мэра. Соответствующее решение суд принял 26 июля.

Речь идет о здании, площадь которого оценивается в 1419,3 квадратных метра. Дом находится на улице Богдана Хмельницкого, 34б. Вместе с тем известно, что запрет на его отчуждение связан с делом о возможном завладении имуществом территориальной общины Киева. Им занимается Государственное бюро расследований.

По данным РИА Новости, дело было открыто 23 июля. Причиной тому стало заявление директора фирмы «Капитал»: в документе утверждается, что к так называемому завладению причастны чиновники Киевской городской государственной администрации, а также депутат и ряд должностных лиц.

В настоящее время следователи проверяют данную информацию. К этому моменту суд решил, что здание принадлежит общине Киева.