Глава Пентагона заявил о возможности размещения в Азии ракет средней дальности

Глава Пентагона Марк Эспер выступил за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии. Такое заявление он сделал после того, как Соединенные Штаты вышли из Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Эспер четко обозначил, что хотел бы, чтобы в Азии появились ракеты США. Он отметил, что всегда хочется сделать все как можно быстрее, но понимает, что времени может уйти много.

«Я хотел бы срок в несколько месяцев… Но такие вещи, как правило, занимают больше времени, чем обычно ожидается», - приводит агентство Reuters слова Эспера.

Напомним, США вышли из ДРСМД 2 августа 2019 года. После этого в Пентагоне заявили о старте разработки ранее запрещенных в соответствии с договором ракет. В частности, Соединенные Штаты приступают к созданию неядерных ракет наземного базирования, которые ранее подпадали под запрет работавшего до последнего времени соглашения.