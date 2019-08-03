Венесуэла обратится в Совбез ООН из-за угрозы блокады со стороны США

Глава Венесуэлы Николас Мадуро намерен обратиться в Совет безопасности ООН из-за угрозы стране. По мнению президента, таковой является намерение руководителя США Дональда Трампы ввести блокаду Венесуэлы.

Как отметил Мадуро, он дал соответствующие распоряжения постоянному представителю Венесуэлы при ООН Самуэлю Монкаде. Тот должен заявить о преступной и незаконной угрозе Трампа на ближайшем заседании Совбеза.

«Дональд Трамп говорит, что думает о введении карантина против Венесуэлы, то есть, что не заходит, не выходит ни одно судно… Это блокада», - цитирует РИА Новости заявление Мадуро в эфире государственного телевидения.

Ранее стало известно, что президент Дональд Трамп заявил о возможной блокаде Венесуэлы. Общаясь с журналистами первого августа, лидер подчеркнул, что рассматривает такую возможность, впрочем, не раскрыв других подробностей своей идеи.