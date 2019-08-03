Робота Федора допустили к полету на МКС

Совет главных конструкторов разрешил запустить корабль «Союз МС-14» с человекообразным роботом Федором на Международную космическую станцию.

«С учетом оценки фактического состояния Совет главных конструкторов принял решение допустить российский сегмент МКС к выполнению программы работ с кораблем "Союз МС-14"», - сказано на сайте РКК «Энергия», которая является оператором российского сегмента МКС.

Двадцать четвертого июля сообщалось, что возвращение с МКС на Землю корабля «Союз МС-14» с человекообразным роботом Федором перенесено с 3 на 7 сентября. В связи с чем он проведет на станции не десять дней, как планировалось, а 14.

Космический корабль «Союз МС-14» с роботом стартует с Байконура 22 августа, а его стыковка к МКС запланирована на 24 августа.

Первый российский человекообразный робот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research) был разработан Фондом перспективных исследований вместе с НПО «Андроидная техника» по заказу министерства чрезвычайных ситуаций как робот-спасатель. В прошлом году создали выставочный образец робота Федора для ВДНХ.