CNN: Путин и Трамп обсудили в телефонном разговоре назначение нового посла США в России

Российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп во время телефонных переговоров коснулись темы назначения нового посла США в РФ. Из-за скорого ухода посла Джона Хантсмана остро встал вопрос его замены.

Стороны не привели конкретных кандидатов. Однако сам Хантсман в течение нескольких месяцев провел встречи с дипломатическими сотрудниками, что вполне может означать «прощальное турне» перед его отправкой на родину, полагает канал CNN.

Напомним, телефонный разговор президентов России и США состоялся по инициативе американской стороны. В разговоре Трамп предложил Путину содействие в связи со сложной пожарной ситуацией в лесах Красноярского края. Российский президент выразил благодарность коллеге за внимательное отношение и предложение помощи.