Велосипедист спас ребенка от столкновения и стал героем соцсетей: видео

В Московской области во время соревнований по велосипедному спорту произошло ЧП, видео которого посмотрели в Сети более 25 тысяч раз. На кадрах запечатлены две женщины и маленькая девочка, которая приветствует любителей-спортсменов. В какой-то момент два гонщика настолько сближаются друг с другом, что один из них вылетает с трассы и направляется прямо в сторону девочки.

Но велосипедист успевает сгруппироваться, рискуя получить травму, и подхватывает маленькую болельщицу на руки. Поступок мужчины оценили пользователи сети «ВКонтакте», где опубликовано видео. По их мнению спортсмен совершил поступок, который вызывает уважение.

Ранее стало известно о героическом поступке студента Омского командного речного училища Владислав Клюева, который помог спасти тонувшего в котловане 8-летнего мальчика. Он единственный откликнулся на призыв детей о помощи, и провел реанимационные действия вытащенного из воды ребенка.