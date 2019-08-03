Расписание заездов «Танкового биатлона»

С 3 августа в рамках Армейских международных игр на подмосковном полигоне Алабино будут проходить заезды «Танкового биатлона».

В первом дивизионе первого этапа «Индивидуальной гонки» на полигоне сойдутся Азербайджан, Сербия, Белоруссия и Китай. Мероприятия пройдут с 13:00 до 14:40 по московскому времени.

Четвертого августа в заезде сразятся команды России, Киргизии, Ирана и Армении. В третьем заезде померятся силами экипажи танков Казахстана, Сирии, Монголии и Венесуэлы. Заезды пройдут с 11:00 до 15:00 и с 16:00 до 18:00.

Пятого августа с 11:00 до 15:00 на полигон выйдут команды из Азербайджана, Сербии, Белоруссии и Китая. В заезде с 16:00 до 18:00 по московскому времени в дисциплине выступят Киргизия, Иран, Россия и Армения.

Шестого августа с 11:00 до 15:00 и с 16:00 до 18:00 в заездах сразятся представители Казахстана, Сирии, Монголии и Венесуэлы.

Седьмого августа с 11:00 до 15:00 и с 16:00 до 18:00 на полигон выйдут танковые экипажи Азербайджана, Сербии, Белоруссии и Китая, а также Киргизии, Ирана, России и Армении.

Восьмого августа пройдет заезд для команд из Казахстана, Сирии, Монголии и Венесуэлы. Мероприятия состоятся с 11:00 до 15:00 и с 16:00 до 18:00.

Всего в первом этапе будут участвовать представители от 22 стран (Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Зимбабве, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, Кувейт, Лаос, Мьянма, Монголия, Сирия, Сербия, Уганда, Узбекистан, Шри-Ланка и ЮАР).

Международные испытания продлятся до 17 августа. Следующим этапом «Танкового биатлона» станет эстафета, в ней будут принимать участие 12 команд.

Телеканал «Звезда» будет вести трансляции заездов на сайте и в официальных аккаунтах социальных сетей. Кроме того, трансляции можно посмотреть в приложении «Звезды» на Smart TV.