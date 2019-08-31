Беар Гриллс едва не умер от укуса пчелы

Британского телеведущего Беара Гриллса госпитализировали во время съемок. Мужчина впал в смертельно опасный анафилактический шок от укуса пчелы.

Насекомое набросилось на Гриллса, когда он переправлял на лодке участников нового реалити-шоу на отдаленный остров в Тихом океане. Ведущий хотел продолжить съемку, однако его состояние резко ухудшилось. Спасти его удалось благодаря уколу адреналина от подоспевших на место медиков.

Гриллс знал о том, что укус пчелы может вызвать у него аллергическую реакцию, сообщает EveningStandart. Симптомы аллергии он обнаружил еще в 2008 году, когда пчела укусила его, защищая свое гнездо.

Путешественник, писатель и телезвезда Беар Гриллс наиболее известен по программе «Выжить любой ценой». Он также снимается в документальных фильмах, пишет книги и выпускает собственную марку одежды.