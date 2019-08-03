«Без вас не справимся»: Мутко призвал власти Приангарья к активной работе по ликвидации последствий паводка

Вице-премьер российского правительства Виталий Мутко отчитал представителей муниципальных властей Иркутской области за неудовлетворительную работу по решению жилищных вопросов людей, пострадавших от разрушительного паводка в Приангарье.

В своем эмоциональном обращении Мутко отметил, что из-за нерасторопности чиновников ликвидация последствий наводнения идет слабыми темпами. По словам вице-премьера, главы муниципальных образований задерживают вынесение решений по осмотру подтопленных домов и тормозят выдачу сертификатов и актов. Также никто из пострадавших еще не получил нового жилья.

«Ну никакого решения нет! Соберите волю в кулак, мужества наберитесь. Комиссией примите решение - да, этот дом непригодный. Без вас здесь, мужики, не разберемся, и губернатор без вас не разберется», - заявил Мутко.

Ранее Виталий Мутко выразил недовольство работой мэра Тулуна Юрия Кариха. Город пострадал от наводнения больше других. Досталось и главе региона Сергею Левченко. Обоим Мутко пообещал «жесткий разговор».

Сильнейший дождевой паводок начался в Иркутской области в конце июня. В зоне бедствия оказались сразу несколько регионов и более 11 тысяч жилых домов. Потоками воды размыты 49 участков дорог и повреждены 22 моста. В списках погибших числятся 25 человек, еще шестеро пропали без вести.