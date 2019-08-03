Сергей Шойгу приехал на полигон Алабино за рулем УАЗа

После церемонии открытия АрМИ-2019 министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отправился на начало «Танкового биатлона» за рулем автомобиля УАЗ. Заезды будут проходить на полигоне Алабино. Первый заезд - показательный. Он пройдет вне конкурсной программы.

Всего в «Танковом биатлоне» с 3 по 17 августа примут участие команды из 25 стран. Им предстоит провести гонки со стрельбой, преодолеть водные преграды и продемонстрировать нормативные показатели в боевой подготовке. Всего пройдет три этапа конкурса.

Все заезды можно посмотреть в прямом эфире и в записи в разделе «Прямые трансляции» на сайте «Звезды», в социальных сетях телеканала «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook и YouTube, а также на больших экранах телевизоров с функцией SMART TV через приложение «Телеканал Звезда».