ВСУ обрушили полсотни мин на населенные пункты в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за один день обстреляли шесть населенных пунктов в Донбассе. При ударах использовались минометы и гранатометы.

В общей сложности 30 августа по территории Донецкой народной республики ВСУ выпустили 55 мин калибром 82 миллиметра.

«Сегодня с 5.34 до 22.44 (совпадает с мск) были зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по районам шести населенных пунктов. При обстрелах использовались минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие», - цитирует РИА Новости представителя ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Ранее в ДНР в результате обстрела ВСУ погибли трое военнослужащих. Огонь был открыт по позициям ополченцев в районе населенного пункта Григоровка на юге республики.