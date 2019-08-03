На месте падения Тунгусского метеорита потушен лесной пожар

Спасателям удалось справиться с лесным пожаром в заповеднике «Тунгусский», где 100 лет назад упал одноименный метеорит. Тушить огонь пришлось вручную, так как дорог в месте возгорания нет, а его очаг расположен в труднопроходимой местности.

По одной из версий, пламя вспыхнуло из-за сухой грозы. Решением оперативного штаба Россельхоза в зону происшествия были направлены 80 авиапожарных с необходимым оборудованием.

«Распространение огня в заповеднике было остановлено на площади 1570 гектаров в конце июля. Еще несколько дней ушло на дотушивание всех очагов внутри контура локализованного пожара, чтобы не допустить его возобновления», - говорится в сообщении на официальном сайте ФБУ «Авиалесоохрана».

В непроходимую местность пожарных удалось десантировать с вертолета Ми-8. Для борьбы со стихией спасатели были вынуждены вручную проложить заградительные полосы, разобрать древесные завалы и потушить огонь.