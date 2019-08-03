Путин увеличил на 5 лет предельный возраст службы для полицейских

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы сотрудников органов внутренних дел (ОВД). Теперь для сотрудников, имеющих специальное звание генерал-лейтенанта полиции, внутренней службы или юстиции; генерал-майора полиции, внутренней службы или юстиции срок службы увеличивается с 55 лет до 60. Так же с 55 до 60 лет поднимается предельный возраст для полковников.

Для подполковников полиции, внутренней службы или юстиции; для майоров полиции, внутренней службы или юстиции возрастная планка устанавливается в 55 лет. Для сотрудники органов внутренних дел, имеющих иное звание, устанавливается возрастная планка в 50 лет.

Закон, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, предусматривает возможность заключения с сотрудниками, достигшими предельного возраста, новых контрактов не только на один год, а на более длительный срок до пяти лет.

Также документом определен предельный срок, после которого сотрудник не может быть уволен со службы в связи с совершением поступка, порочащего его честь. Шесть месяцев со дня, когда стало известно о нарушении прямому или непосредственному руководителю, и не позднее 3 лет со дня совершения проступка.

В законе также оговаривается, что сотрудники федеральной государственной гражданской службы и системы МВД России, могут не проходить испытание при приеме на службу в полицию.

Ранее, Владими Путин подписал закон, предусматривающий понижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод, и повышающий НДС для пальмового масла.