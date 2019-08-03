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Авиация Минобороны России ликвидировала 16 очагов возгораний в Красноярском крае

Егор Левин
12:45 03.08.2019
В течение всей субботы экипажи должны совершить не менее 20 вылетов самолетов и не менее 100 сбросов воды вертолетами.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России

Авиация Министерства обороны России ликвидировала 16 крупных очагов пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.

Экипажи продолжают совершать вылеты для тушения возгораний. Начиная с утра субботы, 3 августа, самолеты Ил-76 ВТА выполнили 16 вылетов, сбросив на полыхающий огонь в общей сложности 672 тонны воды. Вертолеты Ми-8 вылетели всего 20 раз, сбросив 110 тонн воды. Сообща экипажам удалось нейтрализовать 16 крупных возгораний.

В течение всей субботы экипажи должны совершить не менее 20 вылетов самолетов и не менее 100 сбросов воды вертолетами.

За первые два дня авиации удалось потушить 84 лесных пожара на общей площади 113 тысяч гектаров. Ил-76 совершили 34 вылета, сбросив более 1400 тонн воды; вертолеты Ми-8 вылетели свыше 100 раз, сбросив около 550 тонн воды.

По данным Минобороны РФ, применение авиации позволило пятикратно снизить распространение огня и ликвидировать задымление воздуха в городах и населенных пунктах Красноярского края.

Все экипажи имеют специальную подготовку и выполнили множество задач по тушению природных пожаров в различных регионах России.

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