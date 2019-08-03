Пара Су-24МР будет вести аэрофотосъемку лесных пожаров в Сибири

Два самолета Су-24МР переброшены в район лесных пожаров в Красноярском крае для ведения аэрофотосъемки. Об этом заявили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Ранее для ведения визуальной разведки пожароопасных районов края прибыл транспортный самолет Ан-26 из состава объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа.

«Вся информация от воздушных судов, задействованных в мониторинге обстановки в регионе, анализируется для более эффективного применения самолетов Ил-76 и вертолетов Ми-8, выполняющих тушение пожаров», - сообщили в ведомстве.

В Иркутской области и Красноярском крае, по данным МЧС, продолжает гореть более одного миллиона гектаров тайги, еще столько же - в Якутии. Дым от пожаров отчетливо ощущается во многих городах региона. Всего в зоне задымления находятся более 610 населенных пунктов.

Авиацией Минобороны России в Красноярском крае и Иркутской области за последние двое суток потушены 84 лесных пожара на общей площади 113 тысяч гектаров.