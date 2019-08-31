Один погиб, девять ранены: двое мужчин с ножом и вилкой атаковали людей в Лионе

Один человек погиб и еще девять пострадали в результате вооруженного нападения двух беженцев из Афганистана в коммуне Виллербан рядом с французским Лионом. Мужчины вооруженные ножами и вилкой для барбекю напали на людей выходивших из метро.

«Я была в метро, ​​пожарные и сотрудники полиции спрашивали, не ранены ли мы. На лестнице было очень много крови, а один джентльмен с тремя детьми был серьезно ранен. У него была кровь на лице и на рубашке», - цитирует радиостанция Europe 1 слова очевидца происшествия по имени Нина.

Мобилизованные по тревоге сотрудники полиции сумели задержать одного из нападавших, второго сейчас разыскивают. Власти коммуны призывают граждан к спокойствию и обещают обеспечить их безопасность.

Все пострадавшие в ножевой атаке госпитализированы в больницы, где им оказывается медицинская помощь. Мотивы выходцев из Афганистана пока не известны.