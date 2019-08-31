Зеленский предложил изменить Конституцию Украины

Президент Украины Владимир Зеленский внес для внеочередного рассмотрения Верховной Радой нового созыва 19 законопроектов, ряд из которых предполагают поправки к 10 статьям Конституции. Перечень законопроектов опубликован на сайте парламента.

Одной из инициатив главы государства является сокращение числа депутатов Рады с 450 человек до 300. Зеленский предлагает дополнить список причин для досрочного прекращения полномочий парламентария двумя пунктами: пропуск более трети заседаний без уважительной причины и доказанный факт голосования вместо другого депутата.

Украинский лидер считает, что президенту необходимо расширить права в сфере борьбы с коррупцией. Среди прочих предложений Зеленский внес на рассмотрение депутатов изменения в функционировании прокураторы, судейском управлении и порядке рассмотрения дел в Верховном суде. Предлагается исключить из перечня положений пункт о том, что лицо в суде может представлять только адвокат. По мнению Зеленского, стоит изменить и схему подчинения Национальной гвардии, убрав из цепочки министра внутренних дел.

Ранее стало известно, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. Если соответствующий документ будет принят, то парламентарии лишатся своего иммунитета с 1 января 2020 года. После этого депутатов можно будет привлекать к уголовной ответственности и арестовывать без разрешения парламента.