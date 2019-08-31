Зеленский рассказал, как МИД Украины пытался помешать звонку Путину

Глава Украины Владимир Зеленский рассказал о том, как отреагировали в Министерстве иностранных дел страны на его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Речь идет о беседе, которая состоялась 11 июля.

По словам Зеленского, в ведомстве, собранном при бывшем президенте Петре Порошенко, его не поддержали.

«Очень не хотели, чтобы я звонил», – цитирует главу государства «Украинская правда» в Twitter.

Разговор 11 июля состоялся по инициативе украинской стороны. Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Донбассе и обмен пленными. Второй раз Путин и Зеленский пообщались 7 августа: тогда они оба подчеркнули необходимость неукоснительного соблюдения режима прекращения огня на юго-востоке Украины и поговорили о дальнейшей работе «в нормандском формате».

Ранее сообщалось, что в третий раз главы государств пообщаются с глаз на глаз. Выступать в качестве посредника встречи готов официальный Минск.