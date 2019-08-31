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Трагически погибший Антон Ельчин всю жизнь скрывал смертельную болезнь

Анна Касаткина
02:40 31.08.2019
Больные муковсицидозом, который был у актера, обычно не доживают до преклонных лет.
Трагически погибший Антон Ельчин всю жизнь скрывал смертельную болезнь
© Фото: Екатерина Чеснокова РИА Новости

Американский актер российского происхождения Антон Ельчин перед гибелью боролся с серьезной болезнью. Об этом стало известно из документального фильма Love Antosha («С любовью, Антоша»), который рассказывает о жизни актера.

Режиссер картины Дрэйк Доремус рассказал, что было очень удивлен тем, что звезда Star Treck («Звездный путь») скрывал заболевание даже от самых близких друзей.

«Первым, что удивило меня, была его хроническая болезнь, которую он скрывал на протяжении всей своей карьеры… Никто не знал об этом. Даже некоторые из его ближайших друзей не знали об этом, пока он не умер», – рассказал он Fox News.

Ельчин страдал муковсицидозом – хронической наследственной болезнью, которая вызывает поражение легких, пищеварительной системы и других органов. Люди с таким диагнозом часто умирают в возрасте около 30 лет.

По словам продюсера ленты Гаррета Прайса, актер решил скрыть болезнь, потому что «не хотел, чтобы люди жалели его». Он также отметил, что люди с аналогичным заболеванием, которые смотрели документальный фильм, вдохновились историей звезды.

Антон Ельчин, прославившийся своими ролями в кинокартинах «Звездный путь» и «Альфа Дог», погиб в июне 2016 года в возрасте 27 лет. Актера погубил его собственный автомобиль Jeep Grand Cherokee, который неожиданно покатился назад с места парковки и придавил молодого человека к металлическому забору. За несколько месяцев до этого 800 тысяч авто с аналогичной коробкой передач были отозваны из-за неисправности, однако соответствующее письмо Ельчину пришло только после его смерти.

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