Робот Федор одним из первых поздравил школьников с Днем знаний

Робот Федор (Skybot F-850) поздравил всех российских школьников и их родителей с началом учебного года и Днем знаний. В поздравлении уточняется, что благодаря образованию, можно достичь любых целей.

«От имени российских членов экипажа поздравляю вас с Днем знаний. Образование - это трамплин, с помощью которого можно достичь любой цели, даже покорить космос», - говорится в видеообращении Федора с МКС.

По словам андроида, во время учебы каждому предоставляется шанс найти друзей и единомышленников, проявить себя и открыть новые горизонты. Но всего этого можно достичь только благодаря самоотверженному труду педагогов. На официальной странице робота в Twitter также говорится, что «без знаний жизнь на Земле будет без роботов».

Ранее, стало известно, что антропоморфный робот Федор начал тренировки, во время которых он помог космонавтам в выборе необходимого инструмента. В режиме копирования «собрал электросоединители, имитируя ремонт кабелей на внешнем борту станции».