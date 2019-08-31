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Робот Федор одним из первых поздравил школьников с Днем знаний

Тамара Астапенкова
23:29 31.08.2019
В поздравлении уточняется, что образование – это трамплин, с помощью которого можно достичь любой цели.
© Видео: FEDOR37516789, twitter © Фото: FEDOR37516789, twitter

Робот Федор (Skybot F-850) поздравил всех российских школьников и их родителей с началом учебного года и Днем знаний. В поздравлении уточняется, что благодаря образованию, можно достичь любых целей.

«От имени российских членов экипажа поздравляю вас с Днем знаний. Образование - это трамплин, с помощью которого можно достичь любой цели, даже покорить космос», - говорится в видеообращении Федора с МКС.

По словам андроида, во время учебы каждому предоставляется шанс найти друзей и единомышленников,  проявить себя и открыть новые горизонты. Но всего этого можно достичь только благодаря самоотверженному труду педагогов. На официальной странице робота в Twitter также говорится, что «без знаний жизнь на Земле будет без роботов».

Ранее, стало известно, что антропоморфный робот Федор начал тренировки, во время которых он помог космонавтам в выборе необходимого инструмента. В режиме копирования «собрал электросоединители, имитируя ремонт кабелей на внешнем борту станции».

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