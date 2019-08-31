Коминтерново в огне: после обстрела ВСУ на юге ДНР вспыхнули пожары

Село Коминтерново полыхает в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике. После массированного артобстрела украинской армии горят дома и дворовые постройки. Жители села вынуждены укрываться в подвалах и бомбоубежищах, так как не могут выйти на улицы. По причине непрекращающегося обстрела из крупнокалиберных орудий, пожарные не могут приступить к ликвидации огня.

Обстрел населенных пунктов на юге ДНР начался днем. Сначала бойцы ВСУ открыли огонь по жилым кварталом из БТР, а затем из гранатометов, минометов, ПТУР и стрелкового оружия. Под плотным огнем находятся населенные пункты Коминтерново, Дзержинское, Ленинское, Заиченко и Новая Таврия. По указанным поселкам выпущено 260 различных боеприпасов, сообщают представители ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Власти самопровозглашенной республики через специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, наблюдатели которой работают в районе ведения боевых действий, запросили немедленное прекращение огня. Информации о жертвах и пострадавших в результате очередного обстрела со стороны ВСУ не сообщается.