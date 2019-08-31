Зеленский анонсировал законопроект о защите нацменьшинств

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым разработать проект закона о защите прав национальных меньшинств. Данный документ, убежден глава государства, должен защитить их права, в том числе, на родной язык и вероисповедание.

«Я уверен, что должен быть законопроект о защите прав меньшинств и там все должно быть прописано - их язык, вера»», - сказал украинский лидер в интервью телеканалу «1+1».

Как объяснил президент Украины, данный проект закона должен защищать права нацменьшинств в стране и нужно найти «эту модель». В то же время, считает Зеленский, этот вопрос является «очень сложным».

«Каково бы ни было решение, оно будет бить по президенту и парламенту очень сильно», - подчеркнул Владимир Зеленский.

В июле этого года на Украине вступил в силу закон о языке, подписанный еще экс-главой государства Петром Порошенко. Документ определяет исключительную роль украинской речи на территории всех регионов страны.

Критики сразу начали настаивать на том, что закон о языке нарушает конституцию, так как дискриминирует языки национальных меньшинств. Например, русский язык считают родным примерно три четверти населения Донецкой области.