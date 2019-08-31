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Зеленский заявил о готовности к личной встрече с Путиным

Ян Брацкий
22:03 31.08.2019
Выступить в качестве посредника и организатора такой встречи готов официальный Минск, о чем ранее заявил глава внешнеполитического ведомства Белоруссии Владимир Макей.
Зеленский заявил о готовности к личной встрече с Путиным
© Фото: пресс-служба президента РФ, president.gov.ua

Третий разговор между президентами России и Украины состоится в «нормандском формате» лицом к лицу. С таким заявлением выступил украинский лидер Владимир Зеленский, сообщивший о соответствующих договоренностях с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, Зеленский выразил готовность решать все вопросы во взаимоотношениях обеих стран шаг за шагом.  

«Чтобы решать вопросы в минском формате нам нужно встречаться в нормандском. Я считаю, что только глядя глаза в глаза и в присутствии западных лидеров мы можем договориться и подписаться, что самое важное», - цитирует заявление украинского президента телеканал «ТСН».

Последний раз лидеры России и Украины встречались в «нормандском формате», при участии глав Германии и Франции в октябре 2016 года в Берлине. Ранее внешнеполитические советники лидеров всех четырех государств на встрече в Париже условились возобновить работу переговорной площадки.

Украинские власти в 2014 году начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР на юге страны, которые после государственного переворота в феврале того же года на Украине заявили о независимости.

По последней информации ООН, около 13 тысяч человек стали жертвами конфликта. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе на встречах в Минске контактной группы, которой с сентября 2014 года было принято три документа, регламентирующие шаги по деэскалации конфликта, но и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки

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