МЧС извлекли из воды тела погибших при крушении вертолета в Подмосковье

В результате крушения частного вертолета в подмосковном Долгопрудном погибли два человека. Это 52-летний владелец воздушного аппарата и его 31-летний сын. Тела обоих обнаружены на дне Клязьминского водохранилища, в котором затонул автожир.

По данным спасателей, вертолет выполнял прогулочный полет и упал в воду, зацепив провода высоковольтной линии электропередач.

«Тело одного погибшего поднято на поверхность, сейчас поднимают второго погибшего. Автожир взлетал с частного поля в селе Федоскино Мытищинского района области и выполнял прогулочный полет», - заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московский области.

Вертолет затонул в 50 метрах от берега. Сейчас на месте крушения работают водолазы, в том числе центра «Лидер» МЧС России, сообщает ТАСС. Всего в поисковой операции занято 70 человек, используется 25 единиц специальной техники.