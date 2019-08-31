В Москве прогремел салют в честь освобождения Бухареста

В Москве в субботу, 31 августа, на Поклонной горе в 22.00 прогремел праздничный салют по случаю 75-й годовщины освобождения Бухареста от немецко-фашистских захватчиков.

Красная армия освободила румынскую столицу 31 августа 1944 года. Согласно историческим документам, обнародованным фондом Центрального архива Министерства обороны РФ, в тот день жители Бухареста встречали советские войска с цветами. А в Москве в честь бойцов 2-го Украинского фронта прогремели 24 залпа из 324 орудий.

Публикация документов об освобождении Румынии из фондов Центрального архива МО РФ является продолжением деятельности, которая направлена на противодействие фальсификациям истории и попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.

В канун 75-летия Великой Победы в Москве приняли решение отмечать праздничным салютом дни, когда Советская армия освобождала от фашистов европейские города. Всего будет произведено 17 фейерверков.

Первые залпы прогремели 10 апреля в честь освобождения Одессы, 10 мая - в честь освобождения Севастополя. Затем были салюты в честь Минска, Вильнюса, Бреста, Каунаса и Кишинева.

Праздничный салют также прогремит в честь освобождения Таллина - 22 сентября, Риги - 13 октября и Белграда - 20 октября.

В 2020 году салюты будут запущены в честь освобождения Варшавы - 17 января, Будапешта - 13 февраля, Братиславы - 4 апреля, Вены - 13 апреля, Берлина - 2 мая и Праги - 9 мая.