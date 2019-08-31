Спасатели обнаружили рухнувший в реку вертолет в Подмосковье

На дне Клязьминского водохранилища обнаружен вертолет, который рухнул в воду после того, как зацепил провода высоковольтной линии электропередач. Сейчас к месту трагедии направляются водолазы, которым предстоит обнаружить тело пилота и его возможного пассажира, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

«Визуально под водой обнаружили вертолет, ожидают водолазов», - цитирует РИА Новости заявление ведомства.

Вертолет находится под водой в 50 метрах от берега. Крушение произошло на глазах многочисленных свидетелей и попало на видео. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту происшествия.