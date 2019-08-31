В центре Москвы полыхает пассажирский автобус: видео
МЧС устанавливает причины произошедшего.
© Видео: lomashik, instagram © Фото: lomashik, instagram
В Москве на Тверской улице вечером 31 августа произошло возгорание автобуса. Во время ЧП никто не пострадал.
Кадры инцидента опубликовали пользователи Сети. На записи виден автобус, стоящий на обочине, задняя часть которого охвачена огнем.
К настоящему моменту, по данным МЧС РФ, возгорание ликвидировано
«На Тверской около дома 15 ликвидировано возгорание моторного отсека автобуса на площади 6 квадратных метров», - приводит ТАСС сообщение ведомства.
В МЧС отметили, что во время инцидента пассажиров в транспортном средстве не было. Причины возгорания устанавливаются.