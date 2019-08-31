«Сильный духом»: продюсер Пригожин опубликовал последнее послание Кобзона

Продюсер Иосиф Пригожин опубликовал ранее неизвестное видео с участием народного артиста СССР Иосифа Кобзона. В своем обращении, записанном еще при жизни, легендарный исполнитель рассуждает о счастье и его необходимости для всеобщего благополучия.

«Хочется, чтобы все народы обрели мир, счастье, покой и благополучие. Чтобы люди были просто счастливы, и тогда жизнь будет счастливой и мои внуки вырастут счастливыми, в счастливых странах, со счастливыми друзьями. Я люблю всех вас и хочу, чтобы вы были всегда счастливы», - говорит на этом видео маэстро.

В комментариях к ролику его автор Иосиф Пригожин назвал Кобзона одним из самых сильных духом мужчин на планете.

«Учитель, наставник и настоящий друг. Полное ощущение, что он жив и находится где-то рядом. Иосиф Давыдович Кобзон навсегда останется национальным достоянием нашей Родины», - написал Пригожин под фотографией на своей странице в Instagram.

Знаменитый певец ушел из жизни 30 августа прошлого года в возрасте 80 лет. Незадолго до смерти Иосифа Кобзона госпитализировали в больницу после резкого ухудшения самочувствия.

Известно, что Кобзон перенес несколько операций и курсов химиотерапии, после того как в 2005 году у него было диагностировано онкологическое заболевание. Накануне, в первую годовщину смерти исполнителя, на Востряковском кладбище, где он похоронен, был открыт памятник.