Затонул в Клязьме: опубликовано новое видео с места падения вертолета в Подмосковье

На место падения вертолета в подмосковном Долгопрудном прибыла водолазная группа со специальным оборудованием. Об этом сообщают очевидцы, находящиеся на месте происшествия.

К этой минуте оно оцеплено, работают сотрудники полиции и спасатели. Точная причина крушения еще не установлена, но, возможно, к нему привело то, что вертолет зацепил провода опоры ЛЭП. На опубликованном ранее видео запечатлена яркая вспышка.

Также обрывки проводов лежат на городской набережной, сообщают очевидцы. В пользу этой версии причин ЧП говорит и то, что, по сообщениям жильцов окрестных домов, в их квартирах произошли перебои с электричеством.

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Информации о погибших или раненых до сих пор не поступало. Неизвестно, кому принадлежал вертолет и сколько человек находилось на его борту. По мнению некоторых свидетелей трагедии, машиной являлся не вертолет, а автожир, который опустился ниже необходимого при заходе на посадку.

Падающий вертолет чудом не задел многочисленные яхты и прогулочные катера. Сегодня в Долгопрудном проходила детская регата.