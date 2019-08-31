Опубликовано новое видео падения вертолета в Подмосковье

Момент крушения вертолета в подмосковном Долгопрудном сняли с другого ракурса. Судя по опубликованному в социальных сетях видео, его автор в момент трагедии находился на набережной. Камера смартфона запечатлела момент падения вертолета - по другой версии, автожира - в реку Клязьму.

По сообщениям некоторых СМИ, ссылающихся на источники в региональном управлении МЧС, вертолет на дне реки уже обнаружен, но пока не известно, кому принадлежала машина и сколько человек находилось на ее борту.

Расследованием ЧП занялись сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, которые возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».