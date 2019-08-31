СК РФ завел уголовное дело по факту крушения вертолета в Подмосковье

По факту жесткой посадки вертолета в подмосковном Долгопрудном возбуждено уголовное дело. Об том «Звезде» сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Трагедия произошла в районе 19 часов на глазах десятков очевидцев, которые наблюдали за детской регатой, проводимой на реке Клязьме. Вертолет - по другой версии, это мог быть автожир, - пролетая над опорами ЛЭП, зацепил провода и рухнул в воду. За секунду до падения в небе появилась яркая вспышка, а в квартирах окрестных домов погас свет.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту жесткой посадки вертолета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта")», - сообщили в СУ СК РФ на транспорте.

Незамедлительно к месту крушения прибыли первые катера. Пилота и его возможных пассажиров пытались вытащить из воды, однако вертолет слишком быстро ушел на дно. Сейчас на берегу реки к погружению готовятся водолазы со всем необходимым оборудованием.

На месте крушения вертолета стемнело, что существенно осложняет его поиски под водой. На поверхности воды несут дежурство катера МЧС и полиции, работает следственно-оперативная группа.