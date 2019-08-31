Теплоход с туристами сел на мель на Волге

Теплоход с туристами сел на мель в Ярославле. Инцидент произошел этим утром, когда десятки отдыхающих направлялись по Волге к Толгскому монастырю. В какой-то момент корабль «Иван Михайлов» замер и уже не двигался с места. В результате резкой остановки никто из пассажиров не пострадал.

© Дмитрий Изергин, Подслушано в Ярославле, vk

Очевидцы происшествия, которые двигались на встречу теплоходу на прогулочном трамвайчике, попытались взять его на буксир.

«Мы ехали от речного вокзала и попробовали их выдернуть, но не получилось. Они отпустили нас, когда увидели, что приближается тягач. А ведь у нас почти получилось», - рассказывает пассажир речного трамвайчика Дмитрий Изергин.

По одной из версий, теплоход сел на мель из-за падения уровня воды в реке, так как в эти дни активно работает Рыбинская ГЭС, сообщает портал 76.ru. На место были вызваны инспекторы ГИМС и МЧС, но их помощь не понадобилась. «Ивана Михайлова» удалось сдвинуть с места своими силами.