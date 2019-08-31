В России вступают в силу новые правила продажи билетов в театры

С 1 сентября в РФ вступят в силу и новые правила продажи и возврата билетов в театры, на концерты и другие развлекательные мероприятия. Главная цель - борьба с билетными спекулянтами, а значит, и с необоснованно завышенными ценами.

Анастасия Ефанова однажды не успела вовремя купить билет на выступление любимой певицы. А у перекупщиков цена оказалась слишком высокой. В социальных сетях женщина увидела объявление о продаже и перевела незнакомой девушке 4200 рублей. В результате лишилась денег, а билета не получила.

Таких, как Анастасия, по всей России тысячи. Перекупщики или просто мошенники играют на тяге к искусству.

«До 1 сентября бороться с этими людьми было совершенно невозможно. Их даже нельзя было привлечь за незаконное предпринимательство. Единственное, за что их можно было привлечь, - торговля в неположенном месте. Но это штрафы - от 500 рублей до 2500. Это ничто», - говорит глава комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по культуре Елена Ямпольская.

Театры из-за спекулянтов теряют миллионы. Например, Театр Наций за минувший сезон недосчитался трех миллионов рублей: перекупщики сдавали перед премьерой билеты, которые не смогли продать.

«Актеры с творцами, которые создали что-то новое. Не могут достучаться до зрителя, потому что именно мешает этот человек, который скупил кассу, навесил свои цены и занимается собственным барышом», - рассказал «Звезде» актер Евгений Дятлов.

Теперь, по новому закону, театры и концертные залы имеют право не принимать билеты обратно меньше чем за три дня до спектакля или концерта. Если на то нет уважительной причины - болезни или смерти родственника. Также агентствам отныне можно продавать билеты только по номиналу.

«Стоить билет должен только столько, сколько написано на билете. Ни копейкой больше. Максимум плюс десять процентов за услуги», - уверен министр культуры РФ Владимир Мединский.

Но надо понимать, и что в новом законопроекте, который должен, наконец, связать руки спекулянтам, речь пока идет исключительно о бумажных билетах. При том, что большая часть покупателей давно перешла в Интернет. Там сейчас - раздолье для мошенников. Сайты-дублеры выглядят один-в-один, а цены на них выше в разы. Да и спекулировать электронными билетами куда проще.

«Если бы хоть кто-то хотел побороть этих спекулянтов, хотя бы с них начать. Мы понимаем, что сегодня вот эти спекулянты - официально зарегистрированные спекулятивные организации. Но даже одиночек побороть пока не смогли», - сетует ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

В Госдуме теперь раздумывают над новым законом о торговле билетами в Интернете. И тогда борьба со спекулянтами будет всесторонней. Кроме того, пока закон не предусматривает наказания. Изменений в административный кодекс еще не вносили. Но законодатели рассчитывают на серьезные штрафы.