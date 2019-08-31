Зацепился за ЛЭП: момент падения вертолета в Подмосковье попал на видео

В подмосковном городе Долгопрудном рухнул вертолет. Момент инцидента оказался записан на видео очевидцем и опубликован в одном из местных чатов в Водниках.

Судя по записи, машина могла зацепить линии электропередачи, так как на видео заметна отчетливая вспышка. После потери управления воздушное судно, предположительно, упало в воду. По данным очевидцев, трагедия произошла около городской набережной.

Официальная информация и подробности уточняются. На текущий момент экстренные службы не подтвердили и не опровергли предположения очевидцев о случившемся.