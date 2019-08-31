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Назло туману: истребители Су-35 и Су-57 показали фигуры высшего пилотажа посетителям МАКС-2019

Алексей Самолетов
18:57 31.08.2019
Международный авиакосмический салон побил рекорд посещаемости в предпоследний день работы.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Агентство городских новостей Москва, globallookpress

На авиасалоне МАКС-2019 побит рекорд посещаемости. Зрительскому вниманию не помешали ни утренний туман, ни полуторачасовая задержка демонстрационной программы. Организаторам пришлось перенести начало как раз из-за ограничения видимости.

На статической стоянке авиасалона расположились более 200 самолетов: от самых современных до воздушных судов времен ВОВ, доведенных до летной годности. Туманная погода, которая была утром 31 августа в Московском регионе, сменилась солнцем, и в небо над Жуковским взмыли шесть пилотажных групп.

Первым в воздух поднялся Су-35С, который восхитил собравшихся фигурами высшего пилотажа. Вслед за ним взлетел истребитель Су-57, его невероятное выступление также надолго останется в памяти посетителей МАКС.

Гвоздем сегодняшнего дня стал пассажирский МС-21. Сто десять градусов по крену по отношению к земле: на такой угол обычные гражданские самолеты выходить не могут. МС-21 смог, и для него это обычное явление.

Так прошел предпоследний день Международного космического авиасалона. По подсчетам экспертов, 31 августа его посетили около 300 тысяч человек.

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