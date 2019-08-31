Очевидец авиакатастрофы в Подмосковье рассказал о навыках погибшего пилота

Очевидец авиакатастрофы в Клинском районе Подмосковья рассказал о первых минутах после падения самолета. Легкомоторная машина разбилась на территории частного аэродрома. По одной из версий, у самолета отказал двигатель, а пилот не смог безопасно приземлиться.

«Услышал, что упал самолет, так как было громко. Все побежали в ту сторону, на ходу вызывали скорую помощь. Самолет не горел, просто упал с характерным звуком. Бум, и все. Пилот летал нормально, может, у него и был небольшой налет в часах, но он хорошо справлялся», - рассказал «Звезде» очевидец трагедии, знакомый с летчиком.

Прибывшие на место медики констатировали смерть пилота. Вместе с ним в кабине находилась восьмилетняя девочка. В крайне тяжелом состоянии ребенка госпитализировали в одну из региональных больниц.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства и истинные причины произошедшего.