«Словно и не бывало»: русские атаковали Лето в Instagram

Российские пользователи Instagram атаковали страницу солиста рок-группы 30 Seconds to Mars Джареда Лето. Под новой публикацией артиста в социальной сети начали появляться многочисленные комментарии на русском языке, в которых в ироничной форме говорится о скором завершении летнего периода.

«Вот и лето прошло, словно и не бывало», - написал один из шутников.

Пользователь с ником irk001100 попрощался с Лето и отметил, что ждет его в следующем году.

«30 second to потерянное лето», - написал другой русскоговорящий пользователь.

Bogdanovmichael предложил всем желающим купить у него летние колеса до конца лета.

© jaredleto, instagram

Ранее сообщалось, что российские пользователи «взорвали» аккаунт в Instagram актера Сильвестра Сталлоне. Русскоязычная публика оставляла на странице звезды многочисленные комментарии с цитатами из «Терминатора».