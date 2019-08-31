Украинская армия обстреляла из БТР населенные пункты на юге ДНР

Военнослужащие украинской армии обстреляли из бронетранспортера населенный пункт Коминтерново на юге Донецкой Народной Республики. В результате разрыва снарядов начался пожар, который полностью уничтожил два жилых дома.

Поселки Дзержинское и Ленинское также подверглись атаке со стороны ВСУ. В течение получаса по ним были выпущены, в общей сложности, пятьдесят одна мина калибра 120 мм.

Один дом был разрушен и в населенном пункте Зайцево, который был обстрелян из автоматических гранатометов, сообщает пресс-служба оперативного командования армии ДНР на своем официальном сайте.

К атаке на мирных граждан причастны военнослужащие 36-й бригады морской пехоты ВСУ, уточняется в сообщении.

В результате обстрела один военнослужащий армии ДНР погиб. Власти самопровозглашенной республики призывают мировое сообщество и наблюдателей дать правовую оценку происходящему и призвать официальный Киев прекратить вооруженную агрессию против населения юго-востока Украины.