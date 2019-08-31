Мороженное для президента: встретившая Путина дважды продавец объяснила это совпадение

Продавец мороженного, которая дважды встречалась с президентом России Владимиром Путиным, объяснила свое везение простым совпадением. Во время осмотра экспозиции на авиакосмическом салоне МАКС-2019, российский лидер подошел к ее лотку с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и угостил его, а также все окружение мороженым. Екатерина Сафронова не растерялась и немного пообщалась с политиками, а также научила Эрдогана есть пломбир без ложки.

«Наша компания уже третий год работает на МАКС, занимается организацией торговли и питания», - рассказала Сафронова в эфире НТВ.

После повторной встречи Путина и продавца мороженного в Сети поползли слухи о том, что женщина, как минимум сотрудница Федеральной службы охраны. Сама Екатерина эту информацию опровергает, отмечая, что встретилась с президентом просто в силу своих профессиональных обязанностей на салоне МАКС.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не знает, была ли продавец «той самой» жениной, но допустил, что на МАКСе из года в год работают одни и те же компании.