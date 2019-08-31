Сестра убитого в Башкирии мальчика рассказала о состоянии матери накануне преступления

Пятилетняя дочь Юлии Хабировой, которая призналась в убийстве собственного годовалого сына, рассказала подробности трагедии. Девочка призналась, что за день до происшествия ее мать выпивала, а младший брат громко плакал. Ночью крики ребенка внезапно стихли, вспоминает девочка, слова которой журналистам UfacityNews.ru передали соседи семьи.

Что происходило дальше, следователи республиканского управления СК РФ уже восстановили. Согласно показаниям матери, младенца она убила и закопала в яме во дворе собственного дома. По данным издания, возможным мотивом убийства могло стать сложное финансовое положение семьи. Подозреваемая, якобы нигде постоянно не работала и ей нечем было кормить своих детей.

О пропаже ребенка стало известно утром 29 августа. С заявлением в полицию обратилась сама женщина, которая сообщила, что не нашла сына в его кровати. На поиски были мобилизованы 150 человек из числа сотрудников полиции, МЧС, добровольцев и местных жителей. Тело младенца нашли в ночь на 31 августа.