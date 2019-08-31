Зеленский назвал «Северный поток - 2» угрозой для Европы

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что «Северный поток - 2» представляет опасность для Европы. Об этом он заявил во время встречи с главой Польши Анджеем Дудой.

По мнению украинского лидера, российский газопровод якобы является неприемлемым для европейских стран. При этом Зеленский подчеркнул, что выступает за диверсификацию источников поставок энергии.

Как передает 24tv.ua, во время переговоров с Дудой президент Украины также отметил, что Киев и Варшава «говорят единым голосом» по вопросу «Северного потока - 2». Кроме того, Зеленский добавил, что выступает за энергетическое сотрудничество между Украиной, Польшей и США.

Проект «Северный поток - 2» предполагает строительство двух ниток газопровода. Их общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубопровод протянется от побережья России через Балтийское море до Германии и будет пролегать через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и ФРГ. Разрешение на строительство «Северного потока - 2» получено от всех этих стран, за исключением Дании.