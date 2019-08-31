Последствия крушения самолета в Подмосковье показали на видео

Опубликованы видеокадры с места крушения легкомоторного самолета в Клинском районе Московской области. Инцидент произошел в субботу, 31 августа.

На записи МЧС видно, что при столкновении с землей воздушное судно сильно пострадало: от удара кабина пилота была уничтожена полностью, хвостовая часть получила значительные повреждения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. В результате происшествия погиб пилот воздушного судна. Двенадцатилетняя пассажирка была госпитализирована в тяжелом состоянии. По предварительным данным, у ребенка перелом позвоночника.