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На обратной стороне Луны найдено таинственное гелеобразное вещество

Роман Захаров
16:53 31.08.2019
Ученым пока не удалось установить происхождение странного вещества.
На обратной стороне Луны найдено таинственное гелеобразное вещество
© Фото: Xinhua, globallookpress

Луноход Yutu-2 китайской миссии Chang'e 4, которая занимается исследованием темной стороны Луны, обнаружил вещество, сильно отличающееся от других материалов, найденных ранее на поверхности естественного спутника Земли.

Как следует из сообщения, опубликованного на сайте миссии, 28 июля специалисты изучили снимки, сделанные аппаратом, и заметили в одном из кратеров неизвестное вещество. После этого было принято решение дать роверу команду проанализировать не только саму находку, но и местность возле рассматриваемого кратера.

Ученые установили, что данное вещество имеет «необычный цвет» и похоже на гель, однако его происхождение пока установить не удалось.

© China Lunar Exploration Project

Портал Space.com, в свою очередь, выдвинул версию, что материал может быть расплавленным стеклом, которое появилось в результате удара метеорита о лунную поверхность.

© China Lunar Exploration Project
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