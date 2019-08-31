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Польша пообещала Украине поддержать новые санкции против России

Ян Брацкий
16:34 31.08.2019
Накануне состоялись переговоры президентов Украины и Польши Владимира Зеленского и Анджея Дуды, на которых главы двух государств обсудили возможности введения новых ограничений в отношении Москвы.
Польша пообещала Украине поддержать новые санкции против России
© Фото: president.gov.ua

Президент Польши Анджей Дуда пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому поддержать любые инициативы по расширению антироссийских санкций со стороны Евросоюза.

«Мы считаем, что политика санкций должна быть продолжена, так как это самый мирный метод», - заявил на совместной пресс-конференции президент Польши.

В ходе переговоров президенты обсудили также вопросы энергетики. Владимир Зеленский раскритиковал энергетический проект «Северный поток-2», который предусматривает прокладку двух нитей магистрального трубопровода по дну Балтийского моря из России в Германию.

«Тут мы говорим с Польшей единым голосом: "Северный поток - 2" является неприемлемым и несет в себе угрозы для всей Европы», - высказался украинский лидер.

Отношения Брюсселя и Москвы ухудшились на фоне воссоединения Крыма с Российской Федерацией после всенародного референдума в марте 2014 года. В ответ на введение экономических ограничений Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине, а значит и субъектом минских соглашений, с исполнением которых инициаторы санкций увязывают их отмену.

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