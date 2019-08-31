Убившая своего ребенка жительница Башкирии рассказала о преступлении

Убившая своего годовалого ребенка жительница Республики Башкортостан рассказала следователям подробности совершения преступления. Женщина показала, как душила младенца и закапывала его тело во дворе собственного дома.

За два дня до этого жительница Дюртюлинского района республики сама обратилась в полицию и рассказала о пропаже ребенка. На поиски были мобилизованы сотни человек: сотрудники полиции, волонтеры, спасатели МЧС и местные жители. Когда начались допросы, женщина созналась в совершении преступления.

«Как установлено следствием, ночью 29 августа 2019 года подозреваемая задушила своего годовалого ребенка, после чего выкопала яму на территории своего придомового участка и закопала его. Тело ребенка было обнаружено в указанном ею месте на глубине более полуметра, завернутое в домашнее одеяло», - говорится в сообщении СК РФ по Республике Башкортостан.

В настоящее время следователями-криминалистами совместно с сотрудниками полиции произведен осмотр места происшествия, собраны все вещественные доказательства и проведены необходимые экспертизы.

Подозреваемая задержана и содержится под стражей. Допросы родственников, знакомых и местных жителей продолжаются. Следователям еще предстоит установить истинные мотивы.