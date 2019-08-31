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Мошенники от имени Зеленского требовали 570 тысяч долларов за руководящую должность в «Укроборонпроме»

Роман Захаров
15:07 31.08.2019
Четверых преступников задержали во время передачи им крупной денежной суммы.
Мошенники от имени Зеленского требовали 570 тысяч долларов за руководящую должность в «Укроборонпроме»
© Фото: Sergii Kharchenko, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Мошенники требовали от экс-сотрудника государственной компании «Укрспецэкспорт» 570 тысяч долларов за содействие в его трудоустройстве на руководящую должность в концерн «Укроборонпром». При этом злоумышленники представлялись доверенными лицами президента Украины Владимира Зеленского.

Следователям Государственного бюро расследований Украины удалось разоблачить аферистов. Четверых преступников задержали во время передачи им 250 тысяч долларов. По факту данного инцидента возбуждено уголовное дело, передает aif.ru.

В апреле этого года на Украине уже был подобный скандал: тогда группа мошенников от имени Владимира Зеленского обращалась к госслужащим и предлагала решить их проблемы. Сам президент Украины назвал злоумышленников сектой и подчеркнул, что он никому не давал полномочий на такие действия.

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