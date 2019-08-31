«Живи свободным»: однополчане рассказали, почему просили не пускать Захарченко на передовую

Александра Захарченко близкие и однополчане называли по разному: батя, командир, Александр Владимирович, глава. Он никогда не боялся брать на себя ответственность, учиться новому и храбро смотрел в глаза опасности.

«Везде, где появлялся командир, у ребят загорались глаза. Одним своим появлением, не сказав ни слова, он поднимал боевой дух бойцов», - вспоминает охранник Захарченко с позывным Скромный.

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Зная об этом, Захарченко всегда стремился быть на передовой. Несмотря на то, что с его появлением там начинался ураганный обстрел со стороны ВСУ. Сослуживцы главы ДНР даже просили не пускать его в окопы, но удержать командира было невозможно. При этом Александр Захарченко оставался простым и не забывал о своих близких.

«Однажды мы поехали за цветами для его жены Натальи Владимировны в честь 8 Марта и оказались на промзоне. И тут позвонили и сообщили о начале штурма. Командир отложил все свои дела, и мы понеслись туда. Уже вечером, все грязные, мы берем букет цветов, и командир едет поздравлять Наталью Владимировну с 8 Марта», - рассказывает охранник Захарченко с позывным Морпех.

Захарченко никогда не планировал становиться главой республики. Он стремился лично разобраться во всех вопросах, всегда учился и прислушивался к советам: друзей, родных, знакомых, своих личных охранников. Он не боялся не знать и спрашивать.

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«Он приносил ночью огромные стопки документов, которые нужно было вычитать, и просил помочь ему разобраться с ними. Мы брали кофе и садились за работу», - делится своими воспоминаниями бывший министр обороны ДНР Владимир Кононов.

Сегодня ровно год со дня смерти Захарченко. Тридцать первого августа 2018 года бывший глава ДНР погиб в результате совершенного в центре города теракта. Когда он вместе с несколькими соратниками зашел в кафе неподалеку от своего дома, в нем раздался мощный взрыв. Сегодня в центре Донецка открыли памятник бывшему главе ДНР.

Рядом с главным постаментом, на котором находится бюст бывшего главы республики, установлена табличка с его цитатой: «Живи свободным, поступай по совести, относись ко всему справедливо».